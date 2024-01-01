Kolombiya pesosundan Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile COP → UGX çevirin

1.000 cop
986 ugx

1,000 COP = 0,9863 UGX

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Kolombiya pesosundan Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Uganda Şilini
1 COP0,98632 UGX
5 COP4,93162 UGX
10 COP9,86324 UGX
20 COP19,72648 UGX
50 COP49,31620 UGX
100 COP98,63240 UGX
250 COP246,58100 UGX
500 COP493,16200 UGX
1000 COP986,32400 UGX
2000 COP1.972,64800 UGX
5000 COP4.931,62000 UGX
10000 COP9.863,24000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kolombiya Pesosu
1 UGX1,01387 COP
5 UGX5,06935 COP
10 UGX10,13870 COP
20 UGX20,27740 COP
50 UGX50,69350 COP
100 UGX101,38700 COP
250 UGX253,46750 COP
500 UGX506,93500 COP
1000 UGX1.013,87000 COP
2000 UGX2.027,74000 COP
5000 UGX5.069,35000 COP
10000 UGX10.138,70000 COP