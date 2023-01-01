بيزو كولومبي إلى دينار كويتي

تحويل COP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٠٧٩ kwd

1.00000 COP = 0.00008 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:18 UTC
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COP إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065988.5961.438971.663260.964518.2049
1GBP1.155411.23155102.3651.662591.921741.1143821.0341
1USD0.93820.811985183.11851.351.560430.904717.0794
1INR0.01128720.0097690.01203110.01624190.01877350.01088450.205483

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Kuwaiti Dinar
1 COP0.00008 KWD
5 COP0.00039 KWD
10 COP0.00079 KWD
20 COP0.00158 KWD
50 COP0.00394 KWD
100 COP0.00788 KWD
250 COP0.01970 KWD
500 COP0.03939 KWD
1000 COP0.07878 KWD
2000 COP0.15756 KWD
5000 COP0.39391 KWD
10000 COP0.78781 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / البيزو الكولومبي
1 KWD12693.40000 COP
5 KWD63467.00000 COP
10 KWD126934.00000 COP
20 KWD253868.00000 COP
50 KWD634670.00000 COP
100 KWD1269340.00000 COP
250 KWD3173350.00000 COP
500 KWD6346700.00000 COP
1000 KWD12693400.00000 COP
2000 KWD25386800.00000 COP
5000 KWD63467000.00000 COP
10000 KWD126934000.00000 COP