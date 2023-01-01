Hungarian Forint (HUF)

الفورنت الهنغاري هو العملة الرسمية لهنغاريا، وهو متداول منذ عام 1946. رمز فورنت هو HUF والرمز هو Ft. معامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية.