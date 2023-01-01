Hungarian Forint (HUF)
الفورنت الهنغاري هو العملة الرسمية لهنغاريا، وهو متداول منذ عام 1946. رمز فورنت هو HUF والرمز هو Ft. معامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية.
اسم العملة
Hungarian Forint
رمز العملة
Ft
سعر الصرف HUF
|USD
|EUR
|GBP
|CAD
|SGD
|ZAR
|INR
|AUD
|من HUF
|0.00277
|0.00260
|0.00225
|0.00373
|0.00379
|0.05225
|0.22971
|0.00430
|إلى HUF
|361.00000
|384.39000
|444.99900
|267.91400
|264.18800
|19.13740
|4.35333
|232.34000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.