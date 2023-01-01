Hungarian Forint (HUF)

الفورنت الهنغاري هو العملة الرسمية لهنغاريا، وهو متداول منذ عام 1946. رمز فورنت هو HUF والرمز هو Ft. معامل التحويل لديه 6 أرقام هامة، وهو عملة ورقية.

اسم العملة

Hungarian Forint

رمز العملة

Ft

سعر الصرف HUF

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
من HUF0.002770.002600.002250.003730.003790.052250.229710.00430
إلى HUF361.00000384.39000444.99900267.91400264.1880019.137404.35333232.34000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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