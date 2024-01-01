匈牙利福林 (HUF)

匈牙利福林是匈牙利的官方貨幣，自 1946 年以來一直流通。福林的代號是 HUF，符號是 Ft。 它的轉換系數為 6 位有效數字，是法定貨幣。

貨幣名稱

匈牙利福林

Ft

HUF 匯率

 USD EUR GBP CAD SGD ZAR INR AUD
從HUF0.00273 0.00255 0.00218 0.00373 0.00371 0.05128 0.22743 0.00417
至HUF366.75800 392.27500 458.02400 268.29000 269.24900 19.49940 4.39691 239.60300

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比較匯率

匈牙利福林兌各國貨幣匯率