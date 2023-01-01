匈牙利福林兌哥倫比亞比索匯率

以實時匯率將HUF兌換成COP

10000 huf
115596 cop

1.00000 HUF = 11.55960 COP

12:11 UTC 市場匯率
關注此匯率發送匯款
在外國消費，絕無隱藏費用

HUF兌COP走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 COP
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.0523587.62971.439771.666430.954718.8816
1GBP1.1571411.21765101.3941.665931.928191.1047221.8474
1USD0.950250.821254183.27051.368151.583530.9072517.9423
1INR0.01141170.009862480.012009110.01643020.01901670.01089520.21547

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Colombian pesos

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇COP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌COP的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林哥倫比亞披索兌換率
2000 HUF23119.20000 COP
5000 HUF57798.00000 COP
10000 HUF115596.00000 COP
15000 HUF173394.00000 COP
20000 HUF231192.00000 COP
30000 HUF346788.00000 COP
40000 HUF462384.00000 COP
50000 HUF577980.00000 COP
60000 HUF693576.00000 COP
100000 HUF1155960.00000 COP
150000 HUF1733940.00000 COP
200000 HUF2311920.00000 COP
哥倫比亞披索匈牙利福林兌換率
1 COP0.08651 HUF
5 COP0.43254 HUF
10 COP0.86508 HUF
20 COP1.73016 HUF
50 COP4.32541 HUF
100 COP8.65082 HUF
250 COP21.62705 HUF
500 COP43.25410 HUF
1000 COP86.50820 HUF
2000 COP173.01640 HUF
5000 COP432.54100 HUF
10000 COP865.08200 HUF