匈牙利福林兌烏干達先令匯率

以實時匯率將HUF兌換成UGX

10,000 huf
101,896 ugx

1.00000 HUF = 10.18960 UGX

12:21 UTC 市場匯率
關注此匯率發送匯款
一個帳戶，40多種貨幣

HUF兌UGX走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 UGX
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.052887.65831.43971.666610.954518.869
1GBP1.1572111.2183101.4381.666031.928611.1045521.8352
1USD0.949850.820816183.26211.36751.583030.9065517.9227
1INR0.01140790.009858220.012010310.0164240.01901260.01088790.215256

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Ugandan shillings

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇UGX你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌UGX的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林烏干達先令兌換率
2000 HUF20379.20000 UGX
5000 HUF50948.00000 UGX
10000 HUF101896.00000 UGX
15000 HUF152844.00000 UGX
20000 HUF203792.00000 UGX
30000 HUF305688.00000 UGX
40000 HUF407584.00000 UGX
50000 HUF509480.00000 UGX
60000 HUF611376.00000 UGX
100000 HUF1018960.00000 UGX
150000 HUF1528440.00000 UGX
200000 HUF2037920.00000 UGX
烏干達先令匈牙利福林兌換率
1 UGX0.09814 HUF
5 UGX0.49070 HUF
10 UGX0.98139 HUF
20 UGX1.96279 HUF
50 UGX4.90696 HUF
100 UGX9.81393 HUF
250 UGX24.53483 HUF
500 UGX49.06965 HUF
1000 UGX98.13930 HUF
2000 UGX196.27860 HUF
5000 UGX490.69650 HUF
10000 UGX981.39300 HUF