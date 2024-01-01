Венгерский форинт (HUF)

Венгерский форинт — это официальная валюта Венгрии, которая находится в обращении с 1946 года. Код валюты — HUF; символ — Ft. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Венгерский форинт является необеспеченной валютой.

Название валюты

Венгерский форинт

Ft

Обменный курс для HUF

 USD EUR GBP CAD SGD ZAR INR AUD
Из HUF0.00280 0.00256 0.00216 0.00383 0.00375 0.05094 0.23406 0.00416
В HUF357.29200 390.27000 463.74900 261.15000 266.34800 19.63250 4.27235 240.61800

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