Венгерский форинт (HUF)
Венгерский форинт — это официальная валюта Венгрии, которая находится в обращении с 1946 года. Код валюты — HUF; символ — Ft. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Венгерский форинт является необеспеченной валютой.
Название валюты
Венгерский форинт
Символ валюты
Ft
Обменный курс для HUF
|USD
|EUR
|GBP
|CAD
|SGD
|ZAR
|INR
|AUD
|Из HUF
|0.00280
|0.00256
|0.00216
|0.00383
|0.00375
|0.05094
|0.23406
|0.00416
|В HUF
|357.29200
|390.27000
|463.74900
|261.15000
|266.34800
|19.63250
|4.27235
|240.61800
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