الشلن التنزاني (TZS)

اسم العملة

الشلن التنزاني

رمز العملة

tzs

سعر الصرف TZS

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
من TZS0.000400.000550.000540.000620.000320.007540.033100.00038
إلى TZS2505.000001832.550001858.650001610.840003086.54000132.7090030.208002665.82000

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف شلن تنزاني