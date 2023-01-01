الشلن التنزاني (TZS)
اسم العملة
الشلن التنزاني
رمز العملة
tzs
سعر الصرف TZS
|USD
|SGD
|CAD
|AUD
|GBP
|ZAR
|INR
|EUR
|من TZS
|0.00040
|0.00055
|0.00054
|0.00062
|0.00032
|0.00754
|0.03310
|0.00038
|إلى TZS
|2505.00000
|1832.55000
|1858.65000
|1610.84000
|3086.54000
|132.70900
|30.20800
|2665.82000
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.