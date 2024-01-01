شلن تنزاني إلى غواراني باراغواي

تحويل TZS إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2,814 pyg

tzs1.000 TZS = ₲2.814 PYG

Mid-market exchange rate at 03:20
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TZS إلى PYG مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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PYG

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9410.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4090.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20262.4070.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0510.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / غواراني باراغواي
1 TZS٢٫٨١٤٣٨ PYG
5 TZS١٤٫٠٧١٩٠ PYG
10 TZS٢٨٫١٤٣٨٠ PYG
20 TZS٥٦٫٢٨٧٦٠ PYG
50 TZS١٤٠٫٧١٩٠٠ PYG
100 TZS٢٨١٫٤٣٨٠٠ PYG
250 TZS٧٠٣٫٥٩٥٠٠ PYG
500 TZS١٬٤٠٧٫١٩٠٠٠ PYG
1000 TZS٢٬٨١٤٫٣٨٠٠٠ PYG
2000 TZS٥٬٦٢٨٫٧٦٠٠٠ PYG
5000 TZS١٤٬٠٧١٫٩٠٠٠٠ PYG
10000 TZS٢٨٬١٤٣٫٨٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الشلن التنزاني
1 PYG٠٫٣٥٥٣٢ TZS
5 PYG١٫٧٧٦٦٠ TZS
10 PYG٣٫٥٥٣١٩ TZS
20 PYG٧٫١٠٦٣٨ TZS
50 PYG١٧٫٧٦٥٩٥ TZS
100 PYG٣٥٫٥٣١٩٠ TZS
250 PYG٨٨٫٨٢٩٧٥ TZS
500 PYG١٧٧٫٦٥٩٥٠ TZS
1000 PYG٣٥٥٫٣١٩٠٠ TZS
2000 PYG٧١٠٫٦٣٨٠٠ TZS
5000 PYG١٬٧٧٦٫٥٩٥٠٠ TZS
10000 PYG٣٬٥٥٣٫١٩٠٠٠ TZS