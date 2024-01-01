Tanzanya şilininden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile TZS → PYG çevirin

1.000 tzs
2.873 pyg

1.00000 TZS = 2.87310 PYG

00:12 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.077289.41971.450831.651510.94799518.3655
1 GBP1.1694511.25975104.5731.696691.931391.1086321.4779
1 USD0.92830.793808183.01121.346851.533150.8800517.0493
1 INR0.01118320.009562660.012046610.01622490.01846920.01060160.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Paraguay Guaranisi
1 TZS2.87310 PYG
5 TZS14.36550 PYG
10 TZS28.73100 PYG
20 TZS57.46200 PYG
50 TZS143.65500 PYG
100 TZS287.31000 PYG
250 TZS718.27500 PYG
500 TZS1436.55000 PYG
1000 TZS2873.10000 PYG
2000 TZS5746.20000 PYG
5000 TZS14365.50000 PYG
10000 TZS28731.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Tanzanya Şilini
1 PYG0.34806 TZS
5 PYG1.74028 TZS
10 PYG3.48056 TZS
20 PYG6.96112 TZS
50 PYG17.40280 TZS
100 PYG34.80560 TZS
250 PYG87.01400 TZS
500 PYG174.02800 TZS
1000 PYG348.05600 TZS
2000 PYG696.11200 TZS
5000 PYG1740.28000 TZS
10000 PYG3480.56000 TZS