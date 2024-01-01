250 Paraguay guaranisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile PYG → TZS çevirin

1,000₲ PYG = 0,3399tzs TZS

17:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TZS
1 PYG → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34510,3557
Düşük0,33940,3394
Ortalama0,34220,3477
Değişim-1.04%-4.34%
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1 PYG → TZS istatistikleri

PYG → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3451, en düşük 0,3394 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3422 oldu. PYG → TZS kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

PYG → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3557, en düşük 0,3394 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3477 oldu. PYG → TZS kurundaki değişiklik -4.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53884,4160,94458,6961,341,4020,79
1 AUD0,65154,8830,61438,1610,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,384162,151,4191,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Tanzanya Şilini
1 PYG0,33990 TZS
5 PYG1,69950 TZS
10 PYG3,39899 TZS
20 PYG6,79798 TZS
50 PYG16,99495 TZS
100 PYG33,98990 TZS
250 PYG84,97475 TZS
500 PYG169,94950 TZS
1000 PYG339,89900 TZS
2000 PYG679,79800 TZS
5000 PYG1.699,49500 TZS
10000 PYG3.398,99000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Paraguay Guaranisi
1 TZS2,94205 PYG
5 TZS14,71025 PYG
10 TZS29,42050 PYG
20 TZS58,84100 PYG
50 TZS147,10250 PYG
100 TZS294,20500 PYG
250 TZS735,51250 PYG
500 TZS1.471,02500 PYG
1000 TZS2.942,05000 PYG
2000 TZS5.884,10000 PYG
5000 TZS14.710,25000 PYG
10000 TZS29.420,50000 PYG