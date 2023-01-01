2000 غواراني باراغواي إلى شلن تنزاني

تحويل PYG إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ pyg
٦٧١٫٣٤ tzs

1.00000 PYG = 0.33567 TZS

Mid-market exchange rate at 09:47
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5363383.19740.9302555.91191.349251.36410.806354
1AUD0.6509154.15320.60551736.39310.8782270.8878930.524856
1INR0.01201960.018466110.01118150.6720390.01621750.01639590.00969206
1EUR1.074951.6514889.433160.10251.450381.466340.86675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الشلن التنزاني
1 PYG0.33567 TZS
5 PYG1.67834 TZS
10 PYG3.35668 TZS
20 PYG6.71336 TZS
50 PYG16.78340 TZS
100 PYG33.56680 TZS
250 PYG83.91700 TZS
500 PYG167.83400 TZS
1000 PYG335.66800 TZS
2000 PYG671.33600 TZS
5000 PYG1678.34000 TZS
10000 PYG3356.68000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / غواراني باراغواي
1 TZS2.97913 PYG
5 TZS14.89565 PYG
10 TZS29.79130 PYG
20 TZS59.58260 PYG
50 TZS148.95650 PYG
100 TZS297.91300 PYG
250 TZS744.78250 PYG
500 TZS1489.56500 PYG
1000 TZS2979.13000 PYG
2000 TZS5958.26000 PYG
5000 TZS14895.65000 PYG
10000 TZS29791.30000 PYG