شلن تنزاني إلى درام أرميني

تحويل TZS إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
143.37 amd

tzs1.000 TZS = ֏0.1434 AMD

Mid-market exchange rate at 03:00
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TZS إلى AMD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AMD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9510.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60264.4110.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4190.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05557.0820.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / درام أرمينية
1 TZS٠٫١٤٣٣٧ AMD
5 TZS٠٫٧١٦٨٣ AMD
10 TZS١٫٤٣٣٦٦ AMD
20 TZS٢٫٨٦٧٣٢ AMD
50 TZS٧٫١٦٨٣٠ AMD
100 TZS١٤٫٣٣٦٦٠ AMD
250 TZS٣٥٫٨٤١٥٠ AMD
500 TZS٧١٫٦٨٣٠٠ AMD
1000 TZS١٤٣٫٣٦٦٠٠ AMD
2000 TZS٢٨٦٫٧٣٢٠٠ AMD
5000 TZS٧١٦٫٨٣٠٠٠ AMD
10000 TZS١٬٤٣٣٫٦٦٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / الشلن التنزاني
1 AMD٦٫٩٧٥١٧ TZS
5 AMD٣٤٫٨٧٥٨٥ TZS
10 AMD٦٩٫٧٥١٧٠ TZS
20 AMD١٣٩٫٥٠٣٤٠ TZS
50 AMD٣٤٨٫٧٥٨٥٠ TZS
100 AMD٦٩٧٫٥١٧٠٠ TZS
250 AMD١٬٧٤٣٫٧٩٢٥٠ TZS
500 AMD٣٬٤٨٧٫٥٨٥٠٠ TZS
1000 AMD٦٬٩٧٥٫١٧٠٠٠ TZS
2000 AMD١٣٬٩٥٠٫٣٤٠٠٠ TZS
5000 AMD٣٤٬٨٧٥٫٨٥٠٠٠ TZS
10000 AMD٦٩٬٧٥١٫٧٠٠٠٠ TZS