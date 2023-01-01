1 درام أرميني إلى شلن تنزاني

تحويل AMD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٦٫٢٣ tzs

1.00000 AMD = 6.22958 TZS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الشلن التنزاني
1 AMD6.22958 TZS
5 AMD31.14790 TZS
10 AMD62.29580 TZS
20 AMD124.59160 TZS
50 AMD311.47900 TZS
100 AMD622.95800 TZS
250 AMD1557.39500 TZS
500 AMD3114.79000 TZS
1000 AMD6229.58000 TZS
2000 AMD12459.16000 TZS
5000 AMD31147.90000 TZS
10000 AMD62295.80000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / درام أرمينية
1 TZS0.16052 AMD
5 TZS0.80262 AMD
10 TZS1.60524 AMD
20 TZS3.21048 AMD
50 TZS8.02620 AMD
100 TZS16.05240 AMD
250 TZS40.13100 AMD
500 TZS80.26200 AMD
1000 TZS160.52400 AMD
2000 TZS321.04800 AMD
5000 TZS802.62000 AMD
10000 TZS1605.24000 AMD