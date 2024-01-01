شلن تنزاني إلى دينار كويتي

تحويل TZS إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.113 kwd

tzs1.000 TZS = ك0.0001126 KWD

Mid-market exchange rate at 02:59
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TZS إلى KWD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KWD

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Kuwaiti Dinar
1 TZS٠٫٠٠٠١١ KWD
5 TZS٠٫٠٠٠٥٦ KWD
10 TZS٠٫٠٠١١٣ KWD
20 TZS٠٫٠٠٢٢٥ KWD
50 TZS٠٫٠٠٥٦٣ KWD
100 TZS٠٫٠١١٢٦ KWD
250 TZS٠٫٠٢٨١٦ KWD
500 TZS٠٫٠٥٦٣٢ KWD
1000 TZS٠٫١١٢٦٥ KWD
2000 TZS٠٫٢٢٥٣٠ KWD
5000 TZS٠٫٥٦٣٢٤ KWD
10000 TZS١٫١٢٦٤٨ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الشلن التنزاني
1 KWD٨٬٨٧٧٫٢٠٠٠٠ TZS
5 KWD٤٤٬٣٨٦٫٠٠٠٠٠ TZS
10 KWD٨٨٬٧٧٢٫٠٠٠٠٠ TZS
20 KWD١٧٧٬٥٤٤٫٠٠٠٠٠ TZS
50 KWD٤٤٣٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
100 KWD٨٨٧٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 KWD٢٬٢١٩٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 KWD٤٬٤٣٨٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 KWD٨٬٨٧٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 KWD١٧٬٧٥٤٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 KWD٤٤٬٣٨٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 KWD٨٨٬٧٧٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS