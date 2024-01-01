Tanzanya şilininden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile TZS → KWD çevirin

1.000 tzs
0,121 kwd

1.00000 TZS = 0.00012 KWD

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550451.077289.41171.450671.651260.9479618.3594
1 GBP1.1695311.25985104.5721.696641.931251.1086721.4724
1 USD0.928350.793745183.00381.34671.532920.8800517.0436
1 INR0.01118420.009562760.012047610.01622460.01846810.01060250.205335

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kuveyt Dinarı
1 TZS0.00012 KWD
5 TZS0.00061 KWD
10 TZS0.00121 KWD
20 TZS0.00243 KWD
50 TZS0.00606 KWD
100 TZS0.01213 KWD
250 TZS0.03032 KWD
500 TZS0.06064 KWD
1000 TZS0.12128 KWD
2000 TZS0.24256 KWD
5000 TZS0.60640 KWD
10000 TZS1.21279 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tanzanya Şilini
1 KWD8245.42000 TZS
5 KWD41227.10000 TZS
10 KWD82454.20000 TZS
20 KWD164908.40000 TZS
50 KWD412271.00000 TZS
100 KWD824542.00000 TZS
250 KWD2061355.00000 TZS
500 KWD4122710.00000 TZS
1000 KWD8245420.00000 TZS
2000 KWD16490840.00000 TZS
5000 KWD41227100.00000 TZS
10000 KWD82454200.00000 TZS