1 Kuveyt dinarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile KWD → TZS çevirin

1,000ك KWD = 8.636tzs TZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → TZS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TZS
1 KWD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8.893,59008.940,0500
Düşük8.620,55008.620,5500
Ortalama8.782,51278.851,9929
Değişim-2.71%-2.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → TZS istatistikleri

KWD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8.893,5900, en düşük 8.620,5500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8.782,5127 oldu. KWD → TZS kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

KWD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8.940,0500, en düşük 8.620,5500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8.851,9929 oldu. KWD → TZS kurundaki değişiklik -2.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tanzanya Şilini
1 KWD8.636,44000 TZS
5 KWD43.182,20000 TZS
10 KWD86.364,40000 TZS
20 KWD172.728,80000 TZS
50 KWD431.822,00000 TZS
100 KWD863.644,00000 TZS
250 KWD2.159.110,00000 TZS
500 KWD4.318.220,00000 TZS
1000 KWD8.636.440,00000 TZS
2000 KWD17.272.880,00000 TZS
5000 KWD43.182.200,00000 TZS
10000 KWD86.364.400,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kuveyt Dinarı
1 TZS0,00012 KWD
5 TZS0,00058 KWD
10 TZS0,00116 KWD
20 TZS0,00232 KWD
50 TZS0,00579 KWD
100 TZS0,01158 KWD
250 TZS0,02895 KWD
500 TZS0,05789 KWD
1000 TZS0,11579 KWD
2000 TZS0,23158 KWD
5000 TZS0,57894 KWD
10000 TZS1,15788 KWD