2000 Tanzanya şilininden Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile TZS → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Tanzanya Şilini
|1 KWD
|8119.82000 TZS
|5 KWD
|40599.10000 TZS
|10 KWD
|81198.20000 TZS
|20 KWD
|162396.40000 TZS
|50 KWD
|405991.00000 TZS
|100 KWD
|811982.00000 TZS
|250 KWD
|2029955.00000 TZS
|500 KWD
|4059910.00000 TZS
|1000 KWD
|8119820.00000 TZS
|2000 KWD
|16239640.00000 TZS
|5000 KWD
|40599100.00000 TZS
|10000 KWD
|81198200.00000 TZS