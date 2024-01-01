5 شلن تنزاني إلى دينار كويتي

تحويل TZS إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

5 tzs
0.001 kwd

1.000 TZS = 0.0001204 KWD

Mid-market exchange rate at 23:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٨٢١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٤١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Kuwaiti Dinar
1 TZS٠٫٠٠٠١٢ KWD
5 TZS٠٫٠٠٠٦٠ KWD
10 TZS٠٫٠٠١٢٠ KWD
20 TZS٠٫٠٠٢٤١ KWD
50 TZS٠٫٠٠٦٠٢ KWD
100 TZS٠٫٠١٢٠٤ KWD
250 TZS٠٫٠٣٠٠٩ KWD
500 TZS٠٫٠٦٠١٩ KWD
1000 TZS٠٫١٢٠٣٨ KWD
2000 TZS٠٫٢٤٠٧٥ KWD
5000 TZS٠٫٦٠١٨٨ KWD
10000 TZS١٫٢٠٣٧٦ KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الشلن التنزاني
1 KWD٨٬٣٠٧٫٣١٠٠٠ TZS
5 KWD٤١٬٥٣٦٫٥٥٠٠٠ TZS
10 KWD٨٣٬٠٧٣٫١٠٠٠٠ TZS
20 KWD١٦٦٬١٤٦٫٢٠٠٠٠ TZS
50 KWD٤١٥٬٣٦٥٫٥٠٠٠٠ TZS
100 KWD٨٣٠٬٧٣١٫٠٠٠٠٠ TZS
250 KWD٢٬٠٧٦٬٨٢٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 KWD٤٬١٥٣٬٦٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 KWD٨٬٣٠٧٬٣١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 KWD١٦٬٦١٤٬٦٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 KWD٤١٬٥٣٦٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 KWD٨٣٬٠٧٣٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS