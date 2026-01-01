5 دينار كويتي إلى شلن تنزاني
حوّل KWD إلى TZS بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى TZS،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى TZS متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى TZS اليوم
|KWD
|TZS
|1 KWD
|8,629.27 TZS
|5 KWD
|43,146.35 TZS
|10 KWD
|86,292.70 TZS
|20 KWD
|172,585.40 TZS
|50 KWD
|431,463.50 TZS
|100 KWD
|862,927 TZS
|250 KWD
|2,157,317.50 TZS
|500 KWD
|4,314,635 TZS
|1000 KWD
|8,629,270 TZS
|2000 KWD
|17,258,540 TZS
|5000 KWD
|43,146,350 TZS
|10000 KWD
|86,292,700 TZS
|TZS
|KWD
|1 TZS
|0.000 KWD
|5 TZS
|0.001 KWD
|10 TZS
|0.001 KWD
|20 TZS
|0.002 KWD
|50 TZS
|0.006 KWD
|100 TZS
|0.012 KWD
|250 TZS
|0.029 KWD
|500 TZS
|0.058 KWD
|1000 TZS
|0.116 KWD
|2000 TZS
|0.232 KWD
|5000 TZS
|0.579 KWD
|10000 TZS
|1.159 KWD