شلن تنزاني إلى غورد هايتي

تحويل TZS إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
48.52 htg

tzs1.000 TZS = G0.04852 HTG

Mid-market exchange rate at 03:09
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TZS إلى HTG مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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HTG

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9470.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60664.4190.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18362.4170.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05157.0590.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Haiti Gourde
1 TZS٠٫٠٤٨٥٢ HTG
5 TZS٠٫٢٤٢٥٩ HTG
10 TZS٠٫٤٨٥١٨ HTG
20 TZS٠٫٩٧٠٣٦ HTG
50 TZS٢٫٤٢٥٩١ HTG
100 TZS٤٫٨٥١٨٢ HTG
250 TZS١٢٫١٢٩٥٥ HTG
500 TZS٢٤٫٢٥٩١٠ HTG
1000 TZS٤٨٫٥١٨٢٠ HTG
2000 TZS٩٧٫٠٣٦٤٠ HTG
5000 TZS٢٤٢٫٥٩١٠٠ HTG
10000 TZS٤٨٥٫١٨٢٠٠ HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / الشلن التنزاني
1 HTG٢٠٫٦١٠٨٠ TZS
5 HTG١٠٣٫٠٥٤٠٠ TZS
10 HTG٢٠٦٫١٠٨٠٠ TZS
20 HTG٤١٢٫٢١٦٠٠ TZS
50 HTG١٬٠٣٠٫٥٤٠٠٠ TZS
100 HTG٢٬٠٦١٫٠٨٠٠٠ TZS
250 HTG٥٬١٥٢٫٧٠٠٠٠ TZS
500 HTG١٠٬٣٠٥٫٤٠٠٠٠ TZS
1000 HTG٢٠٬٦١٠٫٨٠٠٠٠ TZS
2000 HTG٤١٬٢٢١٫٦٠٠٠٠ TZS
5000 HTG١٠٣٬٠٥٤٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 HTG٢٠٦٬١٠٨٫٠٠٠٠٠ TZS