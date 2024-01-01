شلن تنزاني إلى فرنك قمري

تحويل TZS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
163 kmf

tzs1.000 TZS = CF0.1626 KMF

Mid-market exchange rate at 03:12
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TZS إلى KMF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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KMF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9430.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60564.410.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.18162.4040.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0557.0520.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك جزر القمر
1 TZS٠٫١٦٢٦٣ KMF
5 TZS٠٫٨١٣١٥ KMF
10 TZS١٫٦٢٦٣٠ KMF
20 TZS٣٫٢٥٢٦٠ KMF
50 TZS٨٫١٣١٥٠ KMF
100 TZS١٦٫٢٦٣٠٠ KMF
250 TZS٤٠٫٦٥٧٥٠ KMF
500 TZS٨١٫٣١٥٠٠ KMF
1000 TZS١٦٢٫٦٣٠٠٠ KMF
2000 TZS٣٢٥٫٢٦٠٠٠ KMF
5000 TZS٨١٣٫١٥٠٠٠ KMF
10000 TZS١٬٦٢٦٫٣٠٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الشلن التنزاني
1 KMF٦٫١٤٨٩٣ TZS
5 KMF٣٠٫٧٤٤٦٥ TZS
10 KMF٦١٫٤٨٩٣٠ TZS
20 KMF١٢٢٫٩٧٨٦٠ TZS
50 KMF٣٠٧٫٤٤٦٥٠ TZS
100 KMF٦١٤٫٨٩٣٠٠ TZS
250 KMF١٬٥٣٧٫٢٣٢٥٠ TZS
500 KMF٣٬٠٧٤٫٤٦٥٠٠ TZS
1000 KMF٦٬١٤٨٫٩٣٠٠٠ TZS
2000 KMF١٢٬٢٩٧٫٨٦٠٠٠ TZS
5000 KMF٣٠٬٧٤٤٫٦٥٠٠٠ TZS
10000 KMF٦١٬٤٨٩٫٣٠٠٠٠ TZS