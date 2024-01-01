1 شلن تنزاني إلى فرنك قمري

تحويل TZS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0 kmf

1.000 TZS = 0.1764 KMF

Mid-market exchange rate at 23:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٧٢١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٨١٦١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك جزر القمر
1 TZS٠٫١٧٦٤٠ KMF
5 TZS٠٫٨٨٢٠٢ KMF
10 TZS١٫٧٦٤٠٣ KMF
20 TZS٣٫٥٢٨٠٦ KMF
50 TZS٨٫٨٢٠١٥ KMF
100 TZS١٧٫٦٤٠٣٠ KMF
250 TZS٤٤٫١٠٠٧٥ KMF
500 TZS٨٨٫٢٠١٥٠ KMF
1000 TZS١٧٦٫٤٠٣٠٠ KMF
2000 TZS٣٥٢٫٨٠٦٠٠ KMF
5000 TZS٨٨٢٫٠١٥٠٠ KMF
10000 TZS١٬٧٦٤٫٠٣٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الشلن التنزاني
1 KMF٥٫٦٦٨٨٥ TZS
5 KMF٢٨٫٣٤٤٢٥ TZS
10 KMF٥٦٫٦٨٨٥٠ TZS
20 KMF١١٣٫٣٧٧٠٠ TZS
50 KMF٢٨٣٫٤٤٢٥٠ TZS
100 KMF٥٦٦٫٨٨٥٠٠ TZS
250 KMF١٬٤١٧٫٢١٢٥٠ TZS
500 KMF٢٬٨٣٤٫٤٢٥٠٠ TZS
1000 KMF٥٬٦٦٨٫٨٥٠٠٠ TZS
2000 KMF١١٬٣٣٧٫٧٠٠٠٠ TZS
5000 KMF٢٨٬٣٤٤٫٢٥٠٠٠ TZS
10000 KMF٥٦٬٦٨٨٫٥٠٠٠٠ TZS