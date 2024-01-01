2,000 شلن تنزاني إلى فرنك قمري

تحويل TZS إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

2,000 tzs
353 kmf

1.000 TZS = 0.1764 KMF

Mid-market exchange rate at 23:28
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥١٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨٧١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣١١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك جزر القمر
1 TZS٠٫١٧٦٤٢ KMF
5 TZS٠٫٨٨٢٠٨ KMF
10 TZS١٫٧٦٤١٦ KMF
20 TZS٣٫٥٢٨٣٢ KMF
50 TZS٨٫٨٢٠٨٠ KMF
100 TZS١٧٫٦٤١٦٠ KMF
250 TZS٤٤٫١٠٤٠٠ KMF
500 TZS٨٨٫٢٠٨٠٠ KMF
1000 TZS١٧٦٫٤١٦٠٠ KMF
2000 TZS٣٥٢٫٨٣٢٠٠ KMF
5000 TZS٨٨٢٫٠٨٠٠٠ KMF
10000 TZS١٬٧٦٤٫١٦٠٠٠ KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الشلن التنزاني
1 KMF٥٫٦٦٨٤١ TZS
5 KMF٢٨٫٣٤٢٠٥ TZS
10 KMF٥٦٫٦٨٤١٠ TZS
20 KMF١١٣٫٣٦٨٢٠ TZS
50 KMF٢٨٣٫٤٢٠٥٠ TZS
100 KMF٥٦٦٫٨٤١٠٠ TZS
250 KMF١٬٤١٧٫١٠٢٥٠ TZS
500 KMF٢٬٨٣٤٫٢٠٥٠٠ TZS
1000 KMF٥٬٦٦٨٫٤١٠٠٠ TZS
2000 KMF١١٬٣٣٦٫٨٢٠٠٠ TZS
5000 KMF٢٨٬٣٤٢٫٠٥٠٠٠ TZS
10000 KMF٥٦٬٦٨٤٫١٠٠٠٠ TZS