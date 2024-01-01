شلن تنزاني إلى ريال عماني

تحويل TZS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.142 omr

tzs1.000 TZS = ر.ع.0.0001421 OMR

Mid-market exchange rate at 03:18
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TZS إلى OMR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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OMR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9420.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4150.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.4130.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.0757.060.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال العماني
1 TZS٠٫٠٠٠١٤ OMR
5 TZS٠٫٠٠٠٧١ OMR
10 TZS٠٫٠٠١٤٢ OMR
20 TZS٠٫٠٠٢٨٤ OMR
50 TZS٠٫٠٠٧١٠ OMR
100 TZS٠٫٠١٤٢١ OMR
250 TZS٠٫٠٣٥٥٢ OMR
500 TZS٠٫٠٧١٠٥ OMR
1000 TZS٠٫١٤٢٠٩ OMR
2000 TZS٠٫٢٨٤١٩ OMR
5000 TZS٠٫٧١٠٤٧ OMR
10000 TZS١٫٤٢٠٩٣ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الشلن التنزاني
1 OMR٧٬٠٣٧٫٦٦٠٠٠ TZS
5 OMR٣٥٬١٨٨٫٣٠٠٠٠ TZS
10 OMR٧٠٬٣٧٦٫٦٠٠٠٠ TZS
20 OMR١٤٠٬٧٥٣٫٢٠٠٠٠ TZS
50 OMR٣٥١٬٨٨٣٫٠٠٠٠٠ TZS
100 OMR٧٠٣٬٧٦٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 OMR١٬٧٥٩٬٤١٥٫٠٠٠٠٠ TZS
500 OMR٣٬٥١٨٬٨٣٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 OMR٧٬٠٣٧٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 OMR١٤٬٠٧٥٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 OMR٣٥٬١٨٨٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 OMR٧٠٬٣٧٦٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS