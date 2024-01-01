ألف ريال عماني إلى شلن تنزاني

تحويل OMR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
7,018,910 tzs

ر.ع.1.000 OMR = tzs7,019 TZS

Mid-market exchange rate at 14:05
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OMR إلى TZS مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11593.5011.511.6480.94721.382
1 GBP1.18111.317110.4351.7831.9471.11925.254
1 USD0.8970.759183.8531.3541.4780.8519.176
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.229

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الشلن التنزاني
1 OMR٧٬٠١٨٫٩١٠٠٠ TZS
5 OMR٣٥٬٠٩٤٫٥٥٠٠٠ TZS
10 OMR٧٠٬١٨٩٫١٠٠٠٠ TZS
20 OMR١٤٠٬٣٧٨٫٢٠٠٠٠ TZS
50 OMR٣٥٠٬٩٤٥٫٥٠٠٠٠ TZS
100 OMR٧٠١٬٨٩١٫٠٠٠٠٠ TZS
250 OMR١٬٧٥٤٬٧٢٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 OMR٣٬٥٠٩٬٤٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 OMR٧٬٠١٨٬٩١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 OMR١٤٬٠٣٧٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 OMR٣٥٬٠٩٤٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 OMR٧٠٬١٨٩٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال العماني
1 TZS٠٫٠٠٠١٤ OMR
5 TZS٠٫٠٠٠٧١ OMR
10 TZS٠٫٠٠١٤٢ OMR
20 TZS٠٫٠٠٢٨٥ OMR
50 TZS٠٫٠٠٧١٢ OMR
100 TZS٠٫٠١٤٢٥ OMR
250 TZS٠٫٠٣٥٦٢ OMR
500 TZS٠٫٠٧١٢٤ OMR
1000 TZS٠٫١٤٢٤٧ OMR
2000 TZS٠٫٢٨٤٩٤ OMR
5000 TZS٠٫٧١٢٣٦ OMR
10000 TZS١٫٤٢٤٧٢ OMR