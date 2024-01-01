100 شلن تنزاني إلى ريال عماني

تحويل TZS إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

100 tzs
0.015 omr

1.000 TZS = 0.0001509 OMR

Mid-market exchange rate at 00:05
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٢٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٩٦٢٫١٧٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٦١٫٣٧٥٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٤٢٥٤٫٧٣٢٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال العماني
1 TZS٠٫٠٠٠١٥ OMR
5 TZS٠٫٠٠٠٧٥ OMR
10 TZS٠٫٠٠١٥١ OMR
20 TZS٠٫٠٠٣٠٢ OMR
50 TZS٠٫٠٠٧٥٤ OMR
100 TZS٠٫٠١٥٠٩ OMR
250 TZS٠٫٠٣٧٧٢ OMR
500 TZS٠٫٠٧٥٤٣ OMR
1000 TZS٠٫١٥٠٨٦ OMR
2000 TZS٠٫٣٠١٧٢ OMR
5000 TZS٠٫٧٥٤٣١ OMR
10000 TZS١٫٥٠٨٦٢ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الشلن التنزاني
1 OMR٦٬٦٢٨٫٥٩٠٠٠ TZS
5 OMR٣٣٬١٤٢٫٩٥٠٠٠ TZS
10 OMR٦٦٬٢٨٥٫٩٠٠٠٠ TZS
20 OMR١٣٢٬٥٧١٫٨٠٠٠٠ TZS
50 OMR٣٣١٬٤٢٩٫٥٠٠٠٠ TZS
100 OMR٦٦٢٬٨٥٩٫٠٠٠٠٠ TZS
250 OMR١٬٦٥٧٬١٤٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 OMR٣٬٣١٤٬٢٩٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 OMR٦٬٦٢٨٬٥٩٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 OMR١٣٬٢٥٧٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 OMR٣٣٬١٤٢٬٩٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 OMR٦٦٬٢٨٥٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS