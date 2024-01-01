Tanzanya şilininden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile TZS → OMR çevirin

1.000 tzs
0,152 omr

1.00000 TZS = 0.00015 OMR

00:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0771589.41541.450761.651440.94797518.3614
1 GBP1.1694711.25975104.5731.696691.931391.1086321.4741
1 USD0.928350.793808183.01111.346851.533150.880117.0463
1 INR0.01118380.009562680.012046610.01622490.01846930.01060220.20535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Umman Riyali
1 TZS0.00015 OMR
5 TZS0.00076 OMR
10 TZS0.00152 OMR
20 TZS0.00303 OMR
50 TZS0.00758 OMR
100 TZS0.01516 OMR
250 TZS0.03790 OMR
500 TZS0.07581 OMR
1000 TZS0.15162 OMR
2000 TZS0.30323 OMR
5000 TZS0.75809 OMR
10000 TZS1.51617 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Tanzanya Şilini
1 OMR6595.57000 TZS
5 OMR32977.85000 TZS
10 OMR65955.70000 TZS
20 OMR131911.40000 TZS
50 OMR329778.50000 TZS
100 OMR659557.00000 TZS
250 OMR1648892.50000 TZS
500 OMR3297785.00000 TZS
1000 OMR6595570.00000 TZS
2000 OMR13191140.00000 TZS
5000 OMR32977850.00000 TZS
10000 OMR65955700.00000 TZS