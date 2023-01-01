Танзанийские шиллинги в оманские риалы
Сконвертируйте TZS в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса TZS к OMR
1 TZS = 0.00015 OMR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Оманский риал / Танзанийский шиллинг
|1 OMR
|6514.95000 TZS
|5 OMR
|32574.75000 TZS
|10 OMR
|65149.50000 TZS
|20 OMR
|130299.00000 TZS
|50 OMR
|325747.50000 TZS
|100 OMR
|651495.00000 TZS
|250 OMR
|1628737.50000 TZS
|500 OMR
|3257475.00000 TZS
|1000 OMR
|6514950.00000 TZS
|2000 OMR
|13029900.00000 TZS
|5000 OMR
|32574750.00000 TZS
|10000 OMR
|65149500.00000 TZS