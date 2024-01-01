10 тысяч оманских риалов в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте OMR в TZS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = tzs6 920 TZS

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса OMR к TZS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TZS
1 OMR в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий7 084,47007 086,7700
Низкий6 919,66006 919,6600
В среднем7 037,31577 044,5258
Изменение-2.19%-1.35%
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Соотношение 1 OMR к TZS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TZS составил 7 084,4700, а минимальный — 6 919,6600. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 7 037,3157. Изменение курса OMR к TZS в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TZS составил 7 086,7700, а минимальный — 6 919,6600. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7 044,5258. Изменение курса OMR к TZS в процентном соотношении составило -1.35.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Танзанийский шиллинг
1 OMR6 919,66000 TZS
5 OMR34 598,30000 TZS
10 OMR69 196,60000 TZS
20 OMR138 393,20000 TZS
50 OMR345 983,00000 TZS
100 OMR691 966,00000 TZS
250 OMR1 729 915,00000 TZS
500 OMR3 459 830,00000 TZS
1000 OMR6 919 660,00000 TZS
2000 OMR13 839 320,00000 TZS
5000 OMR34 598 300,00000 TZS
10000 OMR69 196 600,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Оманский риал
1 TZS0,00014 OMR
5 TZS0,00072 OMR
10 TZS0,00145 OMR
20 TZS0,00289 OMR
50 TZS0,00723 OMR
100 TZS0,01445 OMR
250 TZS0,03613 OMR
500 TZS0,07226 OMR
1000 TZS0,14452 OMR
2000 TZS0,28903 OMR
5000 TZS0,72258 OMR
10000 TZS1,44516 OMR