50 танзанийских шиллингов в оманские риалы

Сконвертируйте TZS в OMR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ر.ع.0,0001445 OMR

Среднерыночный курс в 23:03
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса TZS к OMR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

OMR
1 TZS в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение2.24%1.45%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TZS к OMR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к OMR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса TZS к OMR в процентном соотношении составило 2.24.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к OMR составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса TZS к OMR в процентном соотношении составило 1.45.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график TZS к OMR

Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,6284,3740,933
1 SGD0,75311,0481,1430,58313,27363,5610,703
1 CAD0,7190,95411,0910,55712,66660,6550,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61455,6150,615

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Оманский риал
1 TZS0,00014 OMR
5 TZS0,00072 OMR
10 TZS0,00145 OMR
20 TZS0,00289 OMR
50 TZS0,00723 OMR
100 TZS0,01445 OMR
250 TZS0,03613 OMR
500 TZS0,07226 OMR
1000 TZS0,14452 OMR
2000 TZS0,28904 OMR
5000 TZS0,72259 OMR
10000 TZS1,44518 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Танзанийский шиллинг
1 OMR6 919,57000 TZS
5 OMR34 597,85000 TZS
10 OMR69 195,70000 TZS
20 OMR138 391,40000 TZS
50 OMR345 978,50000 TZS
100 OMR691 957,00000 TZS
250 OMR1 729 892,50000 TZS
500 OMR3 459 785,00000 TZS
1000 OMR6 919 570,00000 TZS
2000 OMR13 839 140,00000 TZS
5000 OMR34 597 850,00000 TZS
10000 OMR69 195 700,00000 TZS