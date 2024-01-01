شلن تنزاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل TZS إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9.16 hnl

tzs1.000 TZS = L0.009157 HNL

Mid-market exchange rate at 23:13
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TZS إلى HNL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HNL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / لامبيرا هندوراسي
1 TZS٠٫٠٠٩١٦ HNL
5 TZS٠٫٠٤٥٧٩ HNL
10 TZS٠٫٠٩١٥٧ HNL
20 TZS٠٫١٨٣١٤ HNL
50 TZS٠٫٤٥٧٨٦ HNL
100 TZS٠٫٩١٥٧١ HNL
250 TZS٢٫٢٨٩٢٨ HNL
500 TZS٤٫٥٧٨٥٦ HNL
1000 TZS٩٫١٥٧١١ HNL
2000 TZS١٨٫٣١٤٢٢ HNL
5000 TZS٤٥٫٧٨٥٥٥ HNL
10000 TZS٩١٫٥٧١١٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الشلن التنزاني
1 HNL١٠٩٫٢٠٥٠٠ TZS
5 HNL٥٤٦٫٠٢٥٠٠ TZS
10 HNL١٬٠٩٢٫٠٥٠٠٠ TZS
20 HNL٢٬١٨٤٫١٠٠٠٠ TZS
50 HNL٥٬٤٦٠٫٢٥٠٠٠ TZS
100 HNL١٠٬٩٢٠٫٥٠٠٠٠ TZS
250 HNL٢٧٬٣٠١٫٢٥٠٠٠ TZS
500 HNL٥٤٬٦٠٢٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 HNL١٠٩٬٢٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 HNL٢١٨٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 HNL٥٤٦٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 HNL١٬٠٩٢٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS