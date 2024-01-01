ألف شلن تنزاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل TZS إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
9.69 hnl

1.000 TZS = 0.009689 HNL

Mid-market exchange rate at 22:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٣١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٧٦١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٩٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / لامبيرا هندوراسي
1 TZS٠٫٠٠٩٦٩ HNL
5 TZS٠٫٠٤٨٤٥ HNL
10 TZS٠٫٠٩٦٨٩ HNL
20 TZS٠٫١٩٣٧٩ HNL
50 TZS٠٫٤٨٤٤٧ HNL
100 TZS٠٫٩٦٨٩٥ HNL
250 TZS٢٫٤٢٢٣٧ HNL
500 TZS٤٫٨٤٤٧٤ HNL
1000 TZS٩٫٦٨٩٤٨ HNL
2000 TZS١٩٫٣٧٨٩٦ HNL
5000 TZS٤٨٫٤٤٧٤٠ HNL
10000 TZS٩٦٫٨٩٤٨٠ HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الشلن التنزاني
1 HNL١٠٣٫٢٠٥٠٠ TZS
5 HNL٥١٦٫٠٢٥٠٠ TZS
10 HNL١٬٠٣٢٫٠٥٠٠٠ TZS
20 HNL٢٬٠٦٤٫١٠٠٠٠ TZS
50 HNL٥٬١٦٠٫٢٥٠٠٠ TZS
100 HNL١٠٬٣٢٠٫٥٠٠٠٠ TZS
250 HNL٢٥٬٨٠١٫٢٥٠٠٠ TZS
500 HNL٥١٬٦٠٢٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 HNL١٠٣٬٢٠٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 HNL٢٠٦٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 HNL٥١٦٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 HNL١٬٠٣٢٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS