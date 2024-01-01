شلن تنزاني إلى بولا بوتسواني

تحويل TZS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
4.90 bwp

tzs1.000 TZS = P0.004901 BWP

Mid-market exchange rate at 03:03
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TZS إلى BWP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BWP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.7383.9560.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60464.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0930.56113.18262.4230.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05657.090.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Botswanan Pula
1 TZS٠٫٠٠٤٩٠ BWP
5 TZS٠٫٠٢٤٥١ BWP
10 TZS٠٫٠٤٩٠١ BWP
20 TZS٠٫٠٩٨٠٣ BWP
50 TZS٠٫٢٤٥٠٧ BWP
100 TZS٠٫٤٩٠١٤ BWP
250 TZS١٫٢٢٥٣٤ BWP
500 TZS٢٫٤٥٠٦٨ BWP
1000 TZS٤٫٩٠١٣٥ BWP
2000 TZS٩٫٨٠٢٧٠ BWP
5000 TZS٢٤٫٥٠٦٧٥ BWP
10000 TZS٤٩٫٠١٣٥٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الشلن التنزاني
1 BWP٢٠٤٫٠٢٥٠٠ TZS
5 BWP١٬٠٢٠٫١٢٥٠٠ TZS
10 BWP٢٬٠٤٠٫٢٥٠٠٠ TZS
20 BWP٤٬٠٨٠٫٥٠٠٠٠ TZS
50 BWP١٠٬٢٠١٫٢٥٠٠٠ TZS
100 BWP٢٠٬٤٠٢٫٥٠٠٠٠ TZS
250 BWP٥١٬٠٠٦٫٢٥٠٠٠ TZS
500 BWP١٠٢٬٠١٢٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 BWP٢٠٤٬٠٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BWP٤٠٨٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BWP١٬٠٢٠٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BWP٢٬٠٤٠٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS