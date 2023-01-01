5 بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

تحويل BWP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

5 bwp
921.84 tzs

1.00000 BWP = 184.36800 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:34 UTC
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BWP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.079989.33661.468661.670380.955218.4804
1GBP1.1693211.26285104.4711.717481.953361.1169321.6113
1USD0.9260.79186182.72671.361.546790.884517.1131
1INR0.01119360.0095720.01208810.01643970.01869760.01069180.206863

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الشلن التنزاني
1 BWP184.36800 TZS
5 BWP921.84000 TZS
10 BWP1843.68000 TZS
20 BWP3687.36000 TZS
50 BWP9218.40000 TZS
100 BWP18436.80000 TZS
250 BWP46092.00000 TZS
500 BWP92184.00000 TZS
1000 BWP184368.00000 TZS
2000 BWP368736.00000 TZS
5000 BWP921840.00000 TZS
10000 BWP1843680.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Botswanan Pula
1 TZS0.00542 BWP
5 TZS0.02712 BWP
10 TZS0.05424 BWP
20 TZS0.10848 BWP
50 TZS0.27120 BWP
100 TZS0.54239 BWP
250 TZS1.35598 BWP
500 TZS2.71197 BWP
1000 TZS5.42393 BWP
2000 TZS10.84786 BWP
5000 TZS27.11965 BWP
10000 TZS54.23930 BWP