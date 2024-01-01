20 شلن تنزاني إلى بولا بوتسواني

تحويل TZS إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

20 tzs
0.11 bwp

1.000 TZS = 0.005302 BWP

Mid-market exchange rate at 19:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٠٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٥٩١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٥
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٢٦١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨٠٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Botswanan Pula
1 TZS٠٫٠٠٥٣٠ BWP
5 TZS٠٫٠٢٦٥١ BWP
10 TZS٠٫٠٥٣٠٢ BWP
20 TZS٠٫١٠٦٠٤ BWP
50 TZS٠٫٢٦٥١١ BWP
100 TZS٠٫٥٣٠٢٢ BWP
250 TZS١٫٣٢٥٥٤ BWP
500 TZS٢٫٦٥١٠٨ BWP
1000 TZS٥٫٣٠٢١٦ BWP
2000 TZS١٠٫٦٠٤٣٢ BWP
5000 TZS٢٦٫٥١٠٨٠ BWP
10000 TZS٥٣٫٠٢١٦٠ BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الشلن التنزاني
1 BWP١٨٨٫٦٠٢٠٠ TZS
5 BWP٩٤٣٫٠١٠٠٠ TZS
10 BWP١٬٨٨٦٫٠٢٠٠٠ TZS
20 BWP٣٬٧٧٢٫٠٤٠٠٠ TZS
50 BWP٩٬٤٣٠٫١٠٠٠٠ TZS
100 BWP١٨٬٨٦٠٫٢٠٠٠٠ TZS
250 BWP٤٧٬١٥٠٫٥٠٠٠٠ TZS
500 BWP٩٤٬٣٠١٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BWP١٨٨٬٦٠٢٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BWP٣٧٧٬٢٠٤٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BWP٩٤٣٬٠١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BWP١٬٨٨٦٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS