250 بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

تحويل BWP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ bwp
٤٦٬١٢٣٫٢٥ tzs

1.00000 BWP = 184.49300 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 9:33 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 TZS
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.079989.33181.468771.670770.955118.4803
1GBP1.1693211.2628104.4621.717531.953741.1168121.6103
1USD0.9260.791891182.72231.36011.547150.8844517.113
1INR0.01119420.009572880.012088610.01644180.01870290.01069180.206873

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / الشلن التنزاني
1 BWP184.49300 TZS
5 BWP922.46500 TZS
10 BWP1844.93000 TZS
20 BWP3689.86000 TZS
50 BWP9224.65000 TZS
100 BWP18449.30000 TZS
250 BWP46123.25000 TZS
500 BWP92246.50000 TZS
1000 BWP184493.00000 TZS
2000 BWP368986.00000 TZS
5000 BWP922465.00000 TZS
10000 BWP1844930.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Botswanan Pula
1 TZS0.00542 BWP
5 TZS0.02710 BWP
10 TZS0.05420 BWP
20 TZS0.10841 BWP
50 TZS0.27101 BWP
100 TZS0.54202 BWP
250 TZS1.35506 BWP
500 TZS2.71012 BWP
1000 TZS5.42025 BWP
2000 TZS10.84050 BWP
5000 TZS27.10125 BWP
10000 TZS54.20250 BWP