Tanzanya şilininden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile TZS → BWP çevirin

1.000 tzs
5,41 bwp

1.00000 TZS = 0.00541 BWP

00:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.345551.34661.532680.79365118.94683.01320.92825
1 SGD0.74319111.000781.139080.58983414.080561.69460.689864
1 CAD0.7426110.9992211.138190.58937414.069561.64650.689326
1 AUD0.652450.8779040.87858910.51781712.361354.1620.605634

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Tanzanya şilininden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

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TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Botsvana Pulası
1 TZS0.00541 BWP
5 TZS0.02703 BWP
10 TZS0.05406 BWP
20 TZS0.10812 BWP
50 TZS0.27029 BWP
100 TZS0.54058 BWP
250 TZS1.35146 BWP
500 TZS2.70292 BWP
1000 TZS5.40584 BWP
2000 TZS10.81168 BWP
5000 TZS27.02920 BWP
10000 TZS54.05840 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Tanzanya Şilini
1 BWP184.98500 TZS
5 BWP924.92500 TZS
10 BWP1849.85000 TZS
20 BWP3699.70000 TZS
50 BWP9249.25000 TZS
100 BWP18498.50000 TZS
250 BWP46246.25000 TZS
500 BWP92492.50000 TZS
1000 BWP184985.00000 TZS
2000 BWP369970.00000 TZS
5000 BWP924925.00000 TZS
10000 BWP1849850.00000 TZS