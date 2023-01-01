5000 Tanzanya şilininden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile TZS → BWP çevirin

5.000 tzs
27,42 bwp

1.00000 TZS = 0.00548 BWP

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Botsvana Pulası
1 TZS0.00548 BWP
5 TZS0.02742 BWP
10 TZS0.05484 BWP
20 TZS0.10968 BWP
50 TZS0.27420 BWP
100 TZS0.54839 BWP
250 TZS1.37098 BWP
500 TZS2.74195 BWP
1000 TZS5.48391 BWP
2000 TZS10.96782 BWP
5000 TZS27.41955 BWP
10000 TZS54.83910 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Tanzanya Şilini
1 BWP182.35200 TZS
5 BWP911.76000 TZS
10 BWP1823.52000 TZS
20 BWP3647.04000 TZS
50 BWP9117.60000 TZS
100 BWP18235.20000 TZS
250 BWP45588.00000 TZS
500 BWP91176.00000 TZS
1000 BWP182352.00000 TZS
2000 BWP364704.00000 TZS
5000 BWP911760.00000 TZS
10000 BWP1823520.00000 TZS