شلن تنزاني إلى درهم إماراتي

تحويل TZS إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.36 aed

tzs1.000 TZS = د.إ0.001356 AED

Mid-market exchange rate at 22:01
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TZS إلى AED مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AED

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.950.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60364.4160.687
1 CAD0.7430.96911.0930.56113.18162.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05457.0780.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 TZS٠٫٠٠١٣٦ AED
5 TZS٠٫٠٠٦٧٨ AED
10 TZS٠٫٠١٣٥٦ AED
20 TZS٠٫٠٢٧١١ AED
50 TZS٠٫٠٦٧٧٨ AED
100 TZS٠٫١٣٥٥٦ AED
250 TZS٠٫٣٣٨٨٩ AED
500 TZS٠٫٦٧٧٧٨ AED
1000 TZS١٫٣٥٥٥٥ AED
2000 TZS٢٫٧١١١٠ AED
5000 TZS٦٫٧٧٧٧٥ AED
10000 TZS١٣٫٥٥٥٥٠ AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الشلن التنزاني
1 AED٧٣٧٫٧١٠٠٠ TZS
5 AED٣٬٦٨٨٫٥٥٠٠٠ TZS
10 AED٧٬٣٧٧٫١٠٠٠٠ TZS
20 AED١٤٬٧٥٤٫٢٠٠٠٠ TZS
50 AED٣٦٬٨٨٥٫٥٠٠٠٠ TZS
100 AED٧٣٬٧٧١٫٠٠٠٠٠ TZS
250 AED١٨٤٬٤٢٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 AED٣٦٨٬٨٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 AED٧٣٧٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 AED١٬٤٧٥٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 AED٣٬٦٨٨٬٥٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 AED٧٬٣٧٧٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS