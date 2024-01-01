شلن تنزاني إلى ريال سعودي

تحويل TZS إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.38 sar

tzs1.000 TZS = SR0.001385 SAR

Mid-market exchange rate at 03:21
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TZS إلى SAR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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SAR

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9380.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4070.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0490.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ريال سعودي
1 TZS٠٫٠٠١٣٨ SAR
5 TZS٠٫٠٠٦٩٢ SAR
10 TZS٠٫٠١٣٨٥ SAR
20 TZS٠٫٠٢٧٧٠ SAR
50 TZS٠٫٠٦٩٢٥ SAR
100 TZS٠٫١٣٨٤٩ SAR
250 TZS٠٫٣٤٦٢٣ SAR
500 TZS٠٫٦٩٢٤٥ SAR
1000 TZS١٫٣٨٤٩٠ SAR
2000 TZS٢٫٧٦٩٨٠ SAR
5000 TZS٦٫٩٢٤٥٠ SAR
10000 TZS١٣٫٨٤٩٠٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الشلن التنزاني
1 SAR٧٢٢٫٠٧١٠٠ TZS
5 SAR٣٬٦١٠٫٣٥٥٠٠ TZS
10 SAR٧٬٢٢٠٫٧١٠٠٠ TZS
20 SAR١٤٬٤٤١٫٤٢٠٠٠ TZS
50 SAR٣٦٬١٠٣٫٥٥٠٠٠ TZS
100 SAR٧٢٬٢٠٧٫١٠٠٠٠ TZS
250 SAR١٨٠٬٥١٧٫٧٥٠٠٠ TZS
500 SAR٣٦١٬٠٣٥٫٥٠٠٠٠ TZS
1000 SAR٧٢٢٬٠٧١٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SAR١٬٤٤٤٬١٤٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SAR٣٬٦١٠٬٣٥٥٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SAR٧٬٢٢٠٬٧١٠٫٠٠٠٠٠ TZS