ألف شلن تنزاني إلى ريال سعودي

تحويل TZS إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
1.47 sar

1.000 TZS = 0.001470 SAR

Mid-market exchange rate at 00:21
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٢٩٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٢٦٢٫١٩١٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٣٦١٫٣٩٨٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٤٥٥٤٫٧٥٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / ريال سعودي
1 TZS٠٫٠٠١٤٧ SAR
5 TZS٠٫٠٠٧٣٥ SAR
10 TZS٠٫٠١٤٧٠ SAR
20 TZS٠٫٠٢٩٣٩ SAR
50 TZS٠٫٠٧٣٤٩ SAR
100 TZS٠٫١٤٦٩٧ SAR
250 TZS٠٫٣٦٧٤٣ SAR
500 TZS٠٫٧٣٤٨٦ SAR
1000 TZS١٫٤٦٩٧٢ SAR
2000 TZS٢٫٩٣٩٤٤ SAR
5000 TZS٧٫٣٤٨٦٠ SAR
10000 TZS١٤٫٦٩٧٢٠ SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الشلن التنزاني
1 SAR٦٨٠٫٤٠٠٠٠ TZS
5 SAR٣٬٤٠٢٫٠٠٠٠٠ TZS
10 SAR٦٬٨٠٤٫٠٠٠٠٠ TZS
20 SAR١٣٬٦٠٨٫٠٠٠٠٠ TZS
50 SAR٣٤٬٠٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
100 SAR٦٨٬٠٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
250 SAR١٧٠٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 SAR٣٤٠٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 SAR٦٨٠٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 SAR١٬٣٦٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 SAR٣٬٤٠٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 SAR٦٬٨٠٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS