شلن تنزاني إلى جنيه مانكس

تحويل TZS إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
0.28 imp

tzs1.000 TZS = £0.0002786 IMP

Mid-market exchange rate at 03:10
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TZS إلى IMP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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IMP

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.60464.4120.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.18262.4140.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.05257.0610.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جزيرة مان
1 TZS٠٫٠٠٠٢٨ IMP
5 TZS٠٫٠٠١٣٩ IMP
10 TZS٠٫٠٠٢٧٩ IMP
20 TZS٠٫٠٠٥٥٧ IMP
50 TZS٠٫٠١٣٩٣ IMP
100 TZS٠٫٠٢٧٨٦ IMP
250 TZS٠٫٠٦٩٦٦ IMP
500 TZS٠٫١٣٩٣٢ IMP
1000 TZS٠٫٢٧٨٦٤ IMP
2000 TZS٠٫٥٥٧٢٨ IMP
5000 TZS١٫٣٩٣٢٠ IMP
10000 TZS٢٫٧٨٦٣٩ IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الشلن التنزاني
1 IMP٣٬٥٨٨٫٨٧٠٠٠ TZS
5 IMP١٧٬٩٤٤٫٣٥٠٠٠ TZS
10 IMP٣٥٬٨٨٨٫٧٠٠٠٠ TZS
20 IMP٧١٬٧٧٧٫٤٠٠٠٠ TZS
50 IMP١٧٩٬٤٤٣٫٥٠٠٠٠ TZS
100 IMP٣٥٨٬٨٨٧٫٠٠٠٠٠ TZS
250 IMP٨٩٧٬٢١٧٫٥٠٠٠٠ TZS
500 IMP١٬٧٩٤٬٤٣٥٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 IMP٣٬٥٨٨٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 IMP٧٬١٧٧٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 IMP١٧٬٩٤٤٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 IMP٣٥٬٨٨٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS