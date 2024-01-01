شلن تنزاني إلى ريال برازيلي

تحويل TZS إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
2.03 brl

tzs1.000 TZS = R$0.002033 BRL

Mid-market exchange rate at 01:04
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى BRL مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

BRL

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.72983.9570.895
1 SGD0.76711.0321.1280.57913.60464.4210.687
1 CAD0.7440.96911.0930.56113.18262.4240.666
1 AUD0.680.8860.91510.51312.05657.0910.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الريال البرازيلي
1 TZS٠٫٠٠٢٠٣ BRL
5 TZS٠٫٠١٠١٧ BRL
10 TZS٠٫٠٢٠٣٣ BRL
20 TZS٠٫٠٤٠٦٧ BRL
50 TZS٠٫١٠١٦٧ BRL
100 TZS٠٫٢٠٣٣٤ BRL
250 TZS٠٫٥٠٨٣٤ BRL
500 TZS١٫٠١٦٦٨ BRL
1000 TZS٢٫٠٣٣٣٦ BRL
2000 TZS٤٫٠٦٦٧٢ BRL
5000 TZS١٠٫١٦٦٨٠ BRL
10000 TZS٢٠٫٣٣٣٦٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / الشلن التنزاني
1 BRL٤٩١٫٧٩٦٠٠ TZS
5 BRL٢٬٤٥٨٫٩٨٠٠٠ TZS
10 BRL٤٬٩١٧٫٩٦٠٠٠ TZS
20 BRL٩٬٨٣٥٫٩٢٠٠٠ TZS
50 BRL٢٤٬٥٨٩٫٨٠٠٠٠ TZS
100 BRL٤٩٬١٧٩٫٦٠٠٠٠ TZS
250 BRL١٢٢٬٩٤٩٫٠٠٠٠٠ TZS
500 BRL٢٤٥٬٨٩٨٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 BRL٤٩١٬٧٩٦٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 BRL٩٨٣٬٥٩٢٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 BRL٢٬٤٥٨٬٩٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 BRL٤٬٩١٧٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS