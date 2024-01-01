شلن تنزاني إلى فرنك رواندي

تحويل TZS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
492 rwf

tzs1.000 TZS = R₣0.4916 RWF

Mid-market exchange rate at 03:15
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TZS إلى RWF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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RWF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75683.9380.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4070.687
1 CAD0.7440.96911.0940.56113.20262.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06857.0490.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Rwandan Franc
1 TZS٠٫٤٩١٥٨ RWF
5 TZS٢٫٤٥٧٩١ RWF
10 TZS٤٫٩١٥٨١ RWF
20 TZS٩٫٨٣١٦٢ RWF
50 TZS٢٤٫٥٧٩٠٥ RWF
100 TZS٤٩٫١٥٨١٠ RWF
250 TZS١٢٢٫٨٩٥٢٥ RWF
500 TZS٢٤٥٫٧٩٠٥٠ RWF
1000 TZS٤٩١٫٥٨١٠٠ RWF
2000 TZS٩٨٣٫١٦٢٠٠ RWF
5000 TZS٢٬٤٥٧٫٩٠٥٠٠ RWF
10000 TZS٤٬٩١٥٫٨١٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الشلن التنزاني
1 RWF٢٫٠٣٤٢٥ TZS
5 RWF١٠٫١٧١٢٥ TZS
10 RWF٢٠٫٣٤٢٥٠ TZS
20 RWF٤٠٫٦٨٥٠٠ TZS
50 RWF١٠١٫٧١٢٥٠ TZS
100 RWF٢٠٣٫٤٢٥٠٠ TZS
250 RWF٥٠٨٫٥٦٢٥٠ TZS
500 RWF١٬٠١٧٫١٢٥٠٠ TZS
1000 RWF٢٬٠٣٤٫٢٥٠٠٠ TZS
2000 RWF٤٬٠٦٨٫٥٠٠٠٠ TZS
5000 RWF١٠٬١٧١٫٢٥٠٠٠ TZS
10000 RWF٢٠٬٣٤٢٫٥٠٠٠٠ TZS