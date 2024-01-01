Tanzanya şilininden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile TZS → RWF çevirin

1.000 tzs
501 rwf

1.00000 TZS = 0.50104 RWF

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551051.077289.41971.450831.651510.94799518.3655
1 GBP1.1694511.25975104.5731.696691.931391.1086321.4779
1 USD0.92830.793808183.01121.346851.533150.8800517.0493
1 INR0.01118320.009562660.012046610.01622490.01846920.01060160.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ruanda Frangı
1 TZS0.50104 RWF
5 TZS2.50522 RWF
10 TZS5.01044 RWF
20 TZS10.02088 RWF
50 TZS25.05220 RWF
100 TZS50.10440 RWF
250 TZS125.26100 RWF
500 TZS250.52200 RWF
1000 TZS501.04400 RWF
2000 TZS1002.08800 RWF
5000 TZS2505.22000 RWF
10000 TZS5010.44000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Tanzanya Şilini
1 RWF1.99583 TZS
5 RWF9.97915 TZS
10 RWF19.95830 TZS
20 RWF39.91660 TZS
50 RWF99.79150 TZS
100 RWF199.58300 TZS
250 RWF498.95750 TZS
500 RWF997.91500 TZS
1000 RWF1995.83000 TZS
2000 RWF3991.66000 TZS
5000 RWF9979.15000 TZS
10000 RWF19958.30000 TZS