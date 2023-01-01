20 Tanzanya şilininden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile TZS → RWF çevirin

20 tzs
10 rwf

1.00000 TZS = 0.48307 RWF

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

TZS → RWF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 RWF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tanzanya şilininden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ruanda Frangı
1 TZS0.48307 RWF
5 TZS2.41534 RWF
10 TZS4.83068 RWF
20 TZS9.66136 RWF
50 TZS24.15340 RWF
100 TZS48.30680 RWF
250 TZS120.76700 RWF
500 TZS241.53400 RWF
1000 TZS483.06800 RWF
2000 TZS966.13600 RWF
5000 TZS2415.34000 RWF
10000 TZS4830.68000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Tanzanya Şilini
1 RWF2.07010 TZS
5 RWF10.35050 TZS
10 RWF20.70100 TZS
20 RWF41.40200 TZS
50 RWF103.50500 TZS
100 RWF207.01000 TZS
250 RWF517.52500 TZS
500 RWF1035.05000 TZS
1000 RWF2070.10000 TZS
2000 RWF4140.20000 TZS
5000 RWF10350.50000 TZS
10000 RWF20701.00000 TZS