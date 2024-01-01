5.000 Ruanda frangından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile RWF → TZS çevirin

5.000 rwf
10.208,10 tzs

1,000R₣ RWF = 2,042tzs TZS

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,04912,0491
Düşük2,01241,9948
Ortalama2,02922,0103
Değişim1.17%2.28%
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1 RWF → TZS istatistikleri

RWF → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0491, en düşük 2,0124 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0292 oldu. RWF → TZS kurundaki değişiklik 1.17 değerindeydi.

RWF → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0491, en düşük 1,9948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0103 oldu. RWF → TZS kurundaki değişiklik 2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,23383,737
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65519,68190,39
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10613,15460,414
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,204106,568

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Tanzanya Şilini
1 RWF2,04162 TZS
5 RWF10,20810 TZS
10 RWF20,41620 TZS
20 RWF40,83240 TZS
50 RWF102,08100 TZS
100 RWF204,16200 TZS
250 RWF510,40500 TZS
500 RWF1.020,81000 TZS
1000 RWF2.041,62000 TZS
2000 RWF4.083,24000 TZS
5000 RWF10.208,10000 TZS
10000 RWF20.416,20000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Ruanda Frangı
1 TZS0,48981 RWF
5 TZS2,44904 RWF
10 TZS4,89807 RWF
20 TZS9,79614 RWF
50 TZS24,49035 RWF
100 TZS48,98070 RWF
250 TZS122,45175 RWF
500 TZS244,90350 RWF
1000 TZS489,80700 RWF
2000 TZS979,61400 RWF
5000 TZS2.449,03500 RWF
10000 TZS4.898,07000 RWF