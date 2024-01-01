100 شلن تنزاني إلى فرنك رواندي

تحويل TZS إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

100 tzs
50 rwf

1.000 TZS = 0.5034 RWF

Mid-market exchange rate at 22:31
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٧٨١١٨٫٦٧٦٨٢٫٨٢٩٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠٢٢٦٢٫١٩١٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢١٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٣٦١٫٣٩٨٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩٢1٠٫٥١٧١٢٫٣٤٥٥٤٫٧٥٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / Rwandan Franc
1 TZS٠٫٥٠٣٣٩ RWF
5 TZS٢٫٥١٦٩٥ RWF
10 TZS٥٫٠٣٣٩٠ RWF
20 TZS١٠٫٠٦٧٨٠ RWF
50 TZS٢٥٫١٦٩٥٠ RWF
100 TZS٥٠٫٣٣٩٠٠ RWF
250 TZS١٢٥٫٨٤٧٥٠ RWF
500 TZS٢٥١٫٦٩٥٠٠ RWF
1000 TZS٥٠٣٫٣٩٠٠٠ RWF
2000 TZS١٬٠٠٦٫٧٨٠٠٠ RWF
5000 TZS٢٬٥١٦٫٩٥٠٠٠ RWF
10000 TZS٥٬٠٣٣٫٩٠٠٠٠ RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الشلن التنزاني
1 RWF١٫٩٨٦٥٣ TZS
5 RWF٩٫٩٣٢٦٥ TZS
10 RWF١٩٫٨٦٥٣٠ TZS
20 RWF٣٩٫٧٣٠٦٠ TZS
50 RWF٩٩٫٣٢٦٥٠ TZS
100 RWF١٩٨٫٦٥٣٠٠ TZS
250 RWF٤٩٦٫٦٣٢٥٠ TZS
500 RWF٩٩٣٫٢٦٥٠٠ TZS
1000 RWF١٬٩٨٦٫٥٣٠٠٠ TZS
2000 RWF٣٬٩٧٣٫٠٦٠٠٠ TZS
5000 RWF٩٬٩٣٢٫٦٥٠٠٠ TZS
10000 RWF١٩٬٨٦٥٫٣٠٠٠٠ TZS