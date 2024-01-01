شلن تنزاني إلى نيراس نيجيري

تحويل TZS إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
586.65 ngn

tzs1.000 TZS = ₦0.5867 NGN

Mid-market exchange rate at 03:18
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TZS إلى NGN مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

NGN

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75783.9450.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62564.4120.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.20162.410.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0570.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / النيرة النيجيرية
1 TZS٠٫٥٨٦٦٥ NGN
5 TZS٢٫٩٣٣٢٦ NGN
10 TZS٥٫٨٦٦٥١ NGN
20 TZS١١٫٧٣٣٠٢ NGN
50 TZS٢٩٫٣٣٢٥٥ NGN
100 TZS٥٨٫٦٦٥١٠ NGN
250 TZS١٤٦٫٦٦٢٧٥ NGN
500 TZS٢٩٣٫٣٢٥٥٠ NGN
1000 TZS٥٨٦٫٦٥١٠٠ NGN
2000 TZS١٬١٧٣٫٣٠٢٠٠ NGN
5000 TZS٢٬٩٣٣٫٢٥٥٠٠ NGN
10000 TZS٥٬٨٦٦٫٥١٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الشلن التنزاني
1 NGN١٫٧٠٤٥٩ TZS
5 NGN٨٫٥٢٢٩٥ TZS
10 NGN١٧٫٠٤٥٩٠ TZS
20 NGN٣٤٫٠٩١٨٠ TZS
50 NGN٨٥٫٢٢٩٥٠ TZS
100 NGN١٧٠٫٤٥٩٠٠ TZS
250 NGN٤٢٦٫١٤٧٥٠ TZS
500 NGN٨٥٢٫٢٩٥٠٠ TZS
1000 NGN١٬٧٠٤٫٥٩٠٠٠ TZS
2000 NGN٣٬٤٠٩٫١٨٠٠٠ TZS
5000 NGN٨٬٥٢٢٫٩٥٠٠٠ TZS
10000 NGN١٧٬٠٤٥٫٩٠٠٠٠ TZS